Leon Goretzka wechselt vom FC Bayern München zu Aston Villa in die englische Premier League. (picture alliance / Maximilian Koch / Maximilian Koch)

Goretzka war zuvor mehrere Monate lang auf der Suche nach einem neuen Verein, weil die Münchner im Januar angekündigt hatten, seinen auslaufenden Vertrag nach acht Jahren nicht mehr zu verlängern. Für den 31-Jährigen ist das Engagement beim Europa-League-Sieger Aston Villa die erste Station im Ausland.

Das neue Team des 73-maligen Nationalspielers war am Wochenende mit einem 0:4 bei Brighton & Hove Albion in die Saison gestartet, am Montag wartet das Heimspiel gegen Meister FC Arsenal. Als Vierter der vergangenen Spielzeit und Europa-League-Sieger nehmen die Villans in der kommenden Saison wie schon 2024/25 an der Champions League teil.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.