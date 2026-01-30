Der Fußballprofi Leon Goretzka im Trikot der Nationalmannschaft (picture alliance / Pressefoto Ulmer / Markus Ulmer)

Er werde aber bis zum Saisonende bei dem Verein bleiben, teilte Goretzka mit. Damit entschied sich der 30-Jährige gegen einen sofortigen Wechsel ins Ausland in der zu Ende gehenden Winter-Transferperiode.

Als Interessent für eine sofortige Verpflichtung des Fußballers war Atlético Madrid im Gespräch. Goretzkas Millionen-Vertrag läuft am Saisonende aus. Dann kann der Mittelfeldspieler ablösefrei wechseln. Im Sommer 2018 war er ebenfalls ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gekommen. Seine Zukunft dürfte nach der Weltmeisterschaft im Sommer im Ausland liegen. Es sei der richtige Zeitpunkt, um noch einmal ein neues Kapitel aufzuschlagen, erklärte Goretzka.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.