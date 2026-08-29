Außenpolitik

Der Besuch des CIA-Chefs in Moskau Mitte der Woche habe die allgemeine Unsicherheit darüber vergrößert, sagte Overhaus im Deutschlandfunk. Dies könne den russischen Präsidenten Putin ermutigen, weiter auszutesten, wie weit dieser etwa mit Drohnenangriffen auf NATO-Gebiet gehen könne.
Hintergrund ist, dass Geheimdienstchef Ratcliffe in Moskau mit Regierungsvertretern gesprochen hatte. Präsident Trump dementierte, dass es sich dabei um eine Warnung vor einem Angriff Russlands auf NATO-Territorium handelte, wie Medien zuvor berichteten. Der tatsächliche Inhalt ist allerdings
nicht bekannt. Nach Ansicht von Overhaus könnte hinter der Reise die Botschaft gesteckt haben, dass die USA gegenüber Russland weiterhin wachsam seien.
nicht bekannt. Nach Ansicht von Overhaus könnte hinter der Reise die Botschaft gesteckt haben, dass die USA gegenüber Russland weiterhin wachsam seien.
Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.