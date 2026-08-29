Außenpolitik

Die US-Regierung sendet mit dem Besuch des CIA-Chefs Ratcliffe in Moskau widersprüchliche außenpolitische Signale, sagte NATO-Experte Overhaus von der SWP. (picture alliance / Zoonar / daniel0Z)

Hintergrund ist, dass Geheimdienstchef Ratcliffe in Moskau mit Regierungsvertretern gesprochen hatte. Präsident Trump dementierte, dass es sich dabei um eine Warnung vor einem Angriff Russlands auf NATO-Territorium handelte, wie Medien zuvor berichteten. Der tatsächliche Inhalt ist allerdings

nicht bekannt. Nach Ansicht von Overhaus könnte hinter der Reise die Botschaft gesteckt haben, dass die USA gegenüber Russland weiterhin wachsam seien.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.