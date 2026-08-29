Außenpolitik
NATO-Experte Overhaus: Widersprüchliche US-Außenpolitik mit Blick auf Ukraine-Konflikt

Aus Sicht des NATO-Experten der Stiftung Wissenschaft und Politik, Overhaus, sendet die US-Regierung widersprüchliche außenpolitische Signale mit Blick auf eine Strategie gegenüber Russland und der Ukraine.

    Die Flagge der CIA gemalt auf eine rissige Wand
    Die US-Regierung sendet mit dem Besuch des CIA-Chefs Ratcliffe in Moskau widersprüchliche außenpolitische Signale, sagte NATO-Experte Overhaus von der SWP. (picture alliance / Zoonar / daniel0Z)
    Der Besuch des CIA-Chefs in Moskau Mitte der Woche habe die allgemeine Unsicherheit darüber vergrößert, sagte Overhaus im Deutschlandfunk. Dies könne den russischen Präsidenten Putin ermutigen, weiter auszutesten, wie weit dieser etwa mit Drohnenangriffen auf NATO-Gebiet gehen könne.
    Hintergrund ist, dass Geheimdienstchef Ratcliffe in Moskau mit Regierungsvertretern gesprochen hatte. Präsident Trump dementierte, dass es sich dabei um eine Warnung vor einem Angriff Russlands auf NATO-Territorium handelte, wie Medien zuvor berichteten. Der tatsächliche Inhalt ist allerdings
    nicht bekannt. Nach Ansicht von Overhaus könnte hinter der Reise die Botschaft gesteckt haben, dass die USA gegenüber Russland weiterhin wachsam seien.
    Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.