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Wie die Behörden des Landes mitteilten, war die Drohne zuvor nahe der Hauptstadt Vilnius gesichtet worden. Zur Herkunft wurden keine Angaben gemacht.

Litauens Präsident Nauseda dankte den NATO-Kräften für ihre schnelle Reaktion. Diese sei angesichts der zunehmenden Aggression Russlands gegen die Ukraine von großer Bedeutung.

In den baltischen Staaten kommt es wegen des Ukraine-Kriegs immer wieder zu Verletzungen des Luftraums, etwa durch fehlgeleitete Drohnen.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.