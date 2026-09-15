Ukraine-Krieg
NATO-Kampfjets schießen Drohne über Litauen ab

Kampfflugzeuge der NATO haben über Litauen eine Drohne abgeschossen.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
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    Wie die Behörden des Landes mitteilten, war die Drohne zuvor nahe der Hauptstadt Vilnius gesichtet worden. Zur Herkunft wurden keine Angaben gemacht.
    Litauens Präsident Nauseda dankte den NATO-Kräften für ihre schnelle Reaktion. Diese sei angesichts der zunehmenden Aggression Russlands gegen die Ukraine von großer Bedeutung.
    In den baltischen Staaten kommt es wegen des Ukraine-Kriegs immer wieder zu Verletzungen des Luftraums, etwa durch fehlgeleitete Drohnen.
    Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.