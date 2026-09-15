Wie die Behörden des Landes mitteilten, war die Drohne zuvor nahe der Hauptstadt Vilnius gesichtet worden. Zur Herkunft wurden keine Angaben gemacht.
Litauens Präsident Nauseda dankte den NATO-Kräften für ihre schnelle Reaktion. Diese sei angesichts der zunehmenden Aggression Russlands gegen die Ukraine von großer Bedeutung.
Litauens Präsident Nauseda dankte den NATO-Kräften für ihre schnelle Reaktion. Diese sei angesichts der zunehmenden Aggression Russlands gegen die Ukraine von großer Bedeutung.
Der öffentlich-rechtliche litauische Sender LRT berichtet unter Berufung auf Sicherheitskreise, die Drohne sei im benachbarten Belarus gestartet worden. In den baltischen Staaten kommt es wegen des Ukraine-Kriegs immer wieder zu Verletzungen des Luftraums, etwa durch fehlgeleitete Drohnen.
Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.