KFOR-Mission

Die NATO will Soldaten aus dem Kosovo abziehen (Archivbild). (picture alliance / AA / Erkin Keci)

Als Grund nannte das Oberkommando der Alliierten Streitkräfte in Europa die "allgemein stabile" Sicherheitslage in dem Land. Die Truppenstärke soll demnach im kommenden Jahr schrittweise angepasst werden.

Die NATO-Mission im Kosovo läuft seit 1999 und umfasste zuletzt rund 4.600 Soldaten, darunter etwa 300 der Bundeswehr. Ziel der Mission ist es, ein sicheres Umfeld für den Aufbau einer zivilen Friedensordnung zu schaffen sowie die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu garantieren. Die Reduzierung des Truppenkontingents kommt zu einer Zeit, in der die USA erwägen, die Zahl ihrer Streitkräfte in Europa zu verringern.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.