"Arctic Sentry"

Das teilte der Oberbefehlshaber des Bündnisses in Europa, Grynkewich, mit. Deutschland wird sich zunächst mit vier Eurofighter-Kampfjets sowie den nötigen Betankungsflugzeugen vom Typ A400M beteiligen. Großbritannien kündigte in dem Zuge an, seine bisherige Truppenpräsenz in Norwegen auf 2.000 Mann zu verdoppeln. Bundesverteidigungsminister Pistorius hob nach der Ankündigung die Bedeutung der Arktis für die Sicherheit der Seewege hervor. Die Regierung in Moskau reagierte auf die Pläne mit der Drohung von Gegenmaßnahmen.
Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.