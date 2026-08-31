Sturzflut
Nepal beginnt mit Massenbestattungen - Fast 800 Tote

Nach der Flutkatastrophe im Himalaya haben die Behörden in Nepal mit der Massenbestattung Hunderter nicht identifizierter Opfer begonnen.

    Eine Drohnenaufnahme zeigt Rettungskräfte, die im Distrikt Nuwakot in Nepal das Gebiet beschädigte Gebäude inspizieren. Die Häuser stehen tief im Schlamm.
    Rettungskräfte inspizieren beschädigte Gebäude nach der Sturzflut im Distrikt Nuwakot in Nepal (picture alliance / AP Photo / Rajesh Kumar Singh / Rajesh Kumar Singh)
    Die Zahl der Toten nach dem Gletscherabbruch stieg auf fast 800; mehr als 3.000 Menschen gelten als vermisst. Die Leichname waren durch die Wassermassen fast 200 Kilometer weit aus dem Katastrophengebiet geschwemmt worden. Um eine spätere Identifizierung durch Angehörige zu ermöglichen, entnehmen die Behörden DNA-Proben und dokumentieren die Standortdaten. Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig und wurden wegen neuer Warnungen zwischenzeitlich unterbrochen.
    Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.