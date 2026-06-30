Südlibanon

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu (Archivbild). (Ronen Zvulun / Pool / AFP)

Netanjahu wies die Armee bei einem Truppenbesuch an, alle ober- und unterirdischen Anlagen, die die Miliz für Angriffe auf Israel genutzt habe, unbrauchbar zu machen. Er schloss nach Angaben des Regierungspresseamts zudem erneut einen Abzug der Armee aus dem Grenzgebiet aus, bis die Hisbollah vollständig entwaffnet sei und keine Bedrohung mehr für Israel darstelle.

Israel und der Libanon hatten am Freitag unter US-Vermittlung ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das den Weg zu einem dauerhaften Frieden zwischen den beiden Nachbarländern ebnen soll. Israel verlangt eine Entwaffnung der Hisbollah, diese lehnt das ab.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.