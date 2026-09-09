Nach Berichten zum 7. Oktober

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu (imago / UPI Photo / RONEN ZVULUN)

Er teilte auf X mit, er habe seine Anwälte angewiesen, Klagen wegen Verleumdung einzureichen. Diese sollen sich auch gegen den Autor des betreffenden Artikels richten. Darin wird Netanjahu vorgeworfen, im Jahr 2023 Warnungen vor einem großangelegten Terrorangriff der Hamas ignoriert zu haben. Netanjahu soll demnach persönlich vom Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate vor dem Großangriff gewarnt worden sein, aber nicht gehandelt haben. Außerdem habe es Warnungen vom ägyptischen und vom israelischen Inlandsgeheimdienst gegeben. Laut Israels Regierung ist die Berichterstattung falsch.

Der Artikel löste Kritik der israelischen Opposition an Netanjahu aus. Auch in der Zeit kurz nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober war darüber diskutiert worden, ob Warnungen im Vorfeld etwa durch Soldaten nicht ernst genommen wurden. Ende Oktober wird in Israel ein neues Parlament gewählt.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.