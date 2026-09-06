Israelische Soldaten beim Einsatz im Westjordanland. (AFP / JAAFAR ASHTIYEH)

Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf Insider. Netanjahu reagiert demnach auf wachsenden Druck der USA. Die US-Regierung fordert ein härteres Vorgehen gegen Siedler, die gewaltsam gegen Palästinenser vorgehen. Wann mit den Räumungen begonnen werden soll, blieb zunächst unklar. Die Anordnung betrifft laut israelischen Medien rund 100 Außenposten im Westjordanland, die ohne offizielle Genehmigung des israelischen Staates errichtet wurden. ⁠Sie bestehen den Insidern zufolge ‌meist aus Wohncontainern und beherbergen eine kleine Zahl von Siedlern.

Die Vereinten Nationen und die meisten Staaten stufen alle israelischen Siedlungen nach Völkerrecht als illegal ein.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.