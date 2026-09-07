Israelische Soldaten beim Einsatz im Westjordanland. (AFP / JAAFAR ASHTIYEH)

Finanzminister Smotrich bestätigte entsprechende Berichte. Netanjahu reagiert demnach auf wachsenden Druck der USA. Die US-Regierung fordert ein härteres Vorgehen gegen Siedler, die gewaltsam gegen Palästinenser vorgehen. Die Anordnung betrifft laut israelischen Medien rund 100 Außenposten im Westjordanland, die ohne offizielle Genehmigung des israelischen Staates errichtet wurden. ⁠Sie bestehen den Insidern zufolge ‌meist aus Wohncontainern und beherbergen eine kleine Zahl von Siedlern. Der rechtsextreme Smotrich betonte, er billige die Anordnung nicht. Seine Partei "Religiöser Zionismus" fordert die Annexion des gesamten Westjordanlands.

Die Vereinten Nationen und die meisten Staaten stufen alle israelischen Siedlungen nach Völkerrecht als illegal ein.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.