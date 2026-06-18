Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (Getty Images / Win McNamee)

Netanjahu erklärte, die von der Armee errichtete Sicherheitszone sei eine Barriere zwischen der Hisbollah-Miliz im Libanon und den Menschen in Nordisrael. Israel werde sich nicht zurückziehen, solange es seine Sicherheitsbedürfnisse erforderten. Die libanesische Regierung stuft das von Israel kontrollierte Areal hingegen als völkerrechtswidrig besetztes Staatsgebiet ein. Das Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA sieht zwar eine umfassende Beendigung der militärischen Konflikte in der Region vor, enthält aber keine explizite Klausel über einen Abzug der israelischen Truppen.

Auch ist unklar, inwieweit sich Israel an das Abkommen gebunden fühlt. Das Land war an den Verhandlungen nicht beteiligt worden.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.