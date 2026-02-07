Iran-Gespräche

Benjamin Netanjahu und Donald Trump bei einem früheren Treffen. (IMAGO | ZUMA Press Wire)

Das teilte Netanjahu auf der Plattform X mit. Er forderte, dass es bei den Verhandlungen auch um eine Begrenzung der ballistischen Raketen des Iran gehen müsse. Außerdem sollte über ein Ende der iranischen Unterstützung von Verbündeten in der Region wie etwa der militant-islamistischen Hisbollah gesprochen werden. Die Regierung in Teheran will bislang lediglich über sein Atomprogramm verhandeln. Israel sieht darin und in den iranischen Raketen seine größte Bedrohung.

Vertreter der USA und des Iran hatten am Freitag in der omanischen Hauptstadt Doha Gespräche begonnen. Ein Termin für eine mögliche Fortsetzung steht bislang nicht fest. Trump hat dem Iran mehrfach mit einem militärischen Konflikt gedroht - unter anderem wegen der brutalen Niederschlagung der Proteste durch das Regime.

