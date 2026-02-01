Die Hochhäuser der Skyline von Abu Dhabi (Sina Schuldt / dpa )

Wie die lokalen Behörden mitteilten, starben in der Stadt Dnipro im Osten des Landes zwei Menschen. Durch den Drohnenangriff ging ein Wohnhaus in Flammen auf, zwei weitere wurden beschädigt. Russland hatte einer begrenzten Waffenruhe zugestimmt und angekündigt, die Hauptstadt Kiew bis einschließlich heute nicht anzugreifen.

Unterdessen lassen Äußerungen von Präsident Selenskyj Zweifel aufkommen, ob die direkten Gespräche mit Russland heute in Abu Dhabi fortgesetzt werden. Er sagte in seiner abendlichen Videoansprache, man bereite sich auf ein Treffen in der kommenden Woche vor.

Die Verhandlungen hatten vor einer Woche in den Vereinigten Arabischen Emiraten begonnen. Im Kern geht es nach wie vor um die Frage territorialer Ansprüche. Russland verlangt von der Ukraine, die gesamte Donbass-Region abzutreten; auch die Gebiete, die derzeit nicht vom russischen Militär kontrolliert werden. Die Ukraine lehnt es ab, Teile ihres Staatsgebiets aufzugeben.

