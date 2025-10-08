Messerangriff auf Iris Stalzer

Die neue Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer, ist außer Lebensgefahr. (Bernd Henkel / dpa / Bernd Henkel)

Wie die Polizei mitteilte, befindet sich die SPD-Politikerin auf dem Weg der Besserung. Ersten Ermittlungen zufolge steht die Adoptivtochter der 57-jährigen Juristin unter dringendem Tatverdacht. Die 17-Jährige sei von der Politikerin als Angreiferin benannt worden, hieß es. Wie die Staatsanwaltschaft erklärte, kommt sie nicht in Untersuchungshaft. Die nötigen Gründe dafür lägen nicht vor. Nach derzeitiger rechtlicher Bewertung gehe man davon aus, dass die Tat als gefährliche Körperverletzung zu werten sei.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.