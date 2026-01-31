Die Hauptstadt Venezuelas, Caracas. (picture alliance / imageBROKER / Michael Zegers)

Das wurde aus diplomatischen Kreisen in Washington bekannt. Die Diplomatin Dogu war in der vergangenen Woche für die neue Aufgabe ernannt worden. Zuvor vertrat sie die USA als Botschafterin in Honduras und Nicaragua. Die US-Botschaft in Caracas ist seit 2019 geschlossen.

Schon wenige Tage nach dem US-Militäreinsatz in Venezuela und der Gefangennahme des damaligen Präsidenten Maduro Anfang Januar war eine Delegation der USA nach Caracas gereist. Politische Beobachter erwarten, dass die Führung im Weißen Haus über die Botschaft künftig stärkeren Einfluss auf die Politik in Venezuela nehmen will.

