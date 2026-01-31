Aus E-Mails geht hervor, dass Lutnick zu Besuch auf Epsteins Privatinsel war. Der Minister hatte das bestritten. Auch Präsident Trump taucht in Hunderten der veröffentlichten Unterlagen auf, die unter anderem Fragen zum Zeitpunkt des Kontaktabbruchs zwischen Trump und Epstein aufwerfen.
Gestern Abend waren weitere über drei Millionen Seiten, 2.000 Videos und 180.000 Bilder freigegeben worden. Damit sei die von der Regierung geplante Aktenfreigabe abgeschlossen, teilte das Justizministerium mit.
Diese Nachricht wurde am 31.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.