Machtmissbrauch

Nach den schweren Vorwürfen am Stuttgarter Kunstturnforum wird neben Trainern jetzt auch gegen Funktionäre ermittelt. (dpa / Bernd Weißbrod)

Wie der Deutsche Turner-Bund mitteilte, richten sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart nun auch gegen den Verbandspräsidenten und den Sportvorstand.

2024 hatten mehrere Turnerinnen öffentlich Vorwürfe gegen die Arbeit am Bundesstützpunkt in Stuttgart erhoben. Unter anderem beklagten sie systematischen körperlichen und mentalen Missbrauch.

Der Deutsche Turner-Bund erklärte, man habe Anwälte beauftragt, die "derzeit vorliegenden Informationen der Staatsanwaltschaft Stuttgart zu prüfen". Erst dann könne man über das weitere Vorgehen entscheiden. Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf ein Anwaltsschreiben berichtet, sieht der Verbandspräsident keinen Anlass, zurückzutreten. Er habe zugesagt, in vollem Umfang mit den Ermittlungsbehörden zu kooperieren.

Seit Februar 2025 ermittelt die Staatsanwaltschaft. Bisher hatte sie sich auf Trainer konzentriert.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.