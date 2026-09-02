Naher Osten

Das US-Militär attackierte nach eigenen Angaben in der Nacht Luftabwehrstellungen und Radarsysteme der iranischen Revolutionsgarden sowie Gerät zum Verlegen von Seeminen. Die Behörden im Iran sprachen von insgesamt elf Todesopfern und mehreren Verletzten an verschiedenen Orten.
Der Iran griff seinerseits erneut die Golfstaaten Jordanien, Kuwait und Bahrain mit Raketen und Drohnen an. Die Länder sind mit den USA verbündet, und es gibt dort amerikanische Militärstützpunkte. Über mögliche Schäden oder Opfer ist noch nichts bekannt.
Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.