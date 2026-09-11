Weniger Weinabsatz

Für Winzer, die ihre Weinberge eine Zeit lang stilllegen, soll es eine Prämie geben (Archivbild). (www.imago-images.de)

Ab dem kommenden Jahr gibt es dafür 2.500 Euro pro Hektar. Wie Agrarministerin Gentges mitteilte, soll die neue Förderung Betrieben helfen, mit den Folgen des Strukturwandels umzugehen. Anders als bei Rodungsprämien in Rheinland-Pfalz werden die Flächen in Baden-Württemberg nicht dauerhaft aufgegeben, sondern nur befristet stillgelegt.

Hintergrund sind Absatzprobleme und der sinkende Weinkonsum. Zur Entlastung des Marktes beginnt zudem in Kürze die sogenannte Krisendestillation. Winzer in den Anbaugebieten Rheinhessen und Württemberg können überschüssigen Rot- und Roséwein zu Industriealkohol verarbeiten lassen. Sie erhalten dafür EU-Fördermittel.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.