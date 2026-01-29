Der EU-Kommissar für Inneres und Migration, Magnus Brunner (Archivbild) (Philipp von Ditfurth / dpa / Philipp von Ditfurth)

Das geht aus einer neuen Migrationsstrategie hervor, die der zuständige EU-Kommissar Brunner in Brüssel vorgestellt hat. Wenn ein Drittland bei Abschiebungen nicht ausreichend mit europäischen Behörden zusammenarbeite, solle im Gegenzug die Erteilung von Visa an Bürger des Landes eingeschränkt werden. In der Strategie der EU-Kommission ist von einem Fokus auf die sogenannte "Migrationsdiplomatie" die Rede.

Brunner erklärte, man wolle das Vertrauen in die EU-Institutionen über die Kontrolle illegaler Migration zurückgewinnen und die Grundlage für legale Migration schaffen. Die EU hatte ihre Einwanderungspolitik in den vergangenen Jahren verschärft. Bis zum Sommer sollen auch alle im Rahmen der Asylreform beschlossenen Maßnahmen in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.