Tarique Rahman (r), Vorsitzender der rechtskonservativen Nationalistischen Partei Bangladeschs (BNP), wird von Präsident Mohammed Shahabuddin (l) im Nationalparlament als Ministerpräsident von Bangladesch vereidigt. (AFP / MUNIR UZ ZAMAN)

Premierminister Rahman legte in der Hauptstadt Dhaka den Amtseid ab. Er ist damit Nachfolger der langjährigen Ministerpräsidentin Sheikh Hasina, die im August 2024 gestürzt worden war.

Die Bangladesch National Party und ihr Spitzenkandidat Rahman hatten bei der Wahl am 12. Februar eine Zweidrittelmehrheit im 300 Sitze umfassenden Parlament erreicht. Ein Bündnis aus elf Parteien unter Führung der Jamaat-e-Islami, der größten islamistischen Partei des Landes, gewann 77 Sitze. Die neue Nationale Bürgerpartei, gegründet von den Studentenführern des Aufstands von 2024, war Teil dieses Bündnisses und sicherte sich sechs Sitze.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.