Jugendschutz

Ende März gab OpenAI die Nutzerzahl in der EU mit mehr als 159 Millionen an. (IMAGO / photothek.de / IMAGO / Thomas Trutschel / photothek.de)

Die drei US-Dienste erreichen in der EU inzwischen 45 Millionen User pro Monat und gelten damit als sehr große Online-Plattformen bzw. Suchmaschinen. Damit fallen sie unter den europäischen Digital Services Act und müssen unter anderem stärker gegen die Verbreitung illegaler Inhalte vorgehen und Minderjährige besser schützen.

ChatGPT, Reddit und Roblox haben nun nach Angaben der Europäischen Kommission vier Monate Zeit, sich auf die neuen Regeln einzustellen. Bei schweren und wiederholten Verstößen drohen ihnen hohe Geldstrafen von bis zu sechs Prozent ihres weltweiten Jahresumsatzes.

Auf Grundlage des DSA hat die EU bereits zahlreiche Verfahren eingeleitet, unter anderem gegen TikTok, Facebook, Instagram und große Pornoplattformen.

Liste umfasst fast 30 Dienste

Die Liste der sehr großen Online-Plattformen ist seit Inkrafttreten des DSA im Jahr 2024 erheblich erweitert worden. Sie umfasst inzwischen fast 30 Dienste, die meisten davon gehören zu den großen Namen der Tech-Branche wie Google, Microsoft und Meta. Auch die Enzyklopädie Wikipedia zählt dazu. Mit ChatGPT wurde nun erstmals auch ein KI-Sprachmodell aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.