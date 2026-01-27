Erneut russischer Angriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa. (Michael Shtekel/AP/dpa)

In Odessa am Schwarzen Meer wurden nach Behördenangaben drei Menschen getötet und 25 verletzt. Es seien unter anderem Wohnblocks und Einfamilienhäuser getroffen worden, hieß es. In Slowjansk in der Region Donezk gab es bei einem Angriff mit einer Gleitbombe zwei Tote. Jeweils ein Todesopfer gab es zudem in den Regionen Saporischschja und Cherson im Süden des Landes. Ziele waren zudem wieder Einrichtungen der Energieversorgung. In der Großstadt Charkiw fiel nach Angaben der Behörden bei eisigen Temperaturen großflächig der Strom aus. Auch in der südlichen Region Mykolajiw und in Lwiw im Westen attackierte die russische Armee demnach Energieinfrastruktur aus der Luft.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.