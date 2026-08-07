Feuerwehreinsatz im ukrainischen Charkiw (Archivbild) (IMAGO / NurPhoto / Pavlo Pakhomenko)

In der Region Charkiw im Osten des Landes brach in den Lagerhallen eines Agrarunternehmens ein Feuer aus, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Verletzt wurde niemand. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte den von Angriffen betroffenen Landwirten Unterstützung zu. Russland teilte zudem mit, erneut Frachtschiffe im Schwarzen Meer getroffen zu haben, die angeblich Rüstungsgüter für die Ukraine transportierten.

Derweil meldete der russische Online-Händler Wildberries einen Brand in seinem Logistikzentrum in Jekaterinburg nach einem vermutlich ukrainischen Luftangriff. Mehrere von der Flugabwehr abgeschossene Drohnen fielen demnach auf das Gebäude. Wildberries gilt als Marktführer im russischen Online-Handel. Die Ukraine hat bereits mehrfach Lager des Unternehmens angegriffen und dies damit begründet, Wildberries beliefere auch die russische Armee mit militärischen Gütern

Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.