Eine blau-gelbe ukrainische Flagge weht vor dem Unabhängigkeitsdenkmal in Kiew. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Andreas Stroh)

Die Hauptstadt Kiew stand unter schwerem Beschuss. Wie der Leiter der Militärverwaltung, Tkatschenko, mitteilte, schlugen in mehreren Stadtteilen Drohnen und Raketen ein. Es gebe mindestens ein Todesopfer und mehrere Verletzte. Der Bürgermeister von Kiew, Klitschko, forderte die Bevölkerung auf, in den Schutzräumen zu bleiben.

Auch die Stadt Charkiw im Osten der Ukraine meldete schwere Luftangriffe. Mehrere Wohngebäude sowie Krankenhäuser seien beschädigt worden. Der Bürgermeister sprach von mindestens elf Verletzten.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten finden derzeit Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine, Russlands und der USA statt. Es sind die ersten direkten Verhandlungen der drei Länder seit der russischen Invasion der Ukraine. Konkrete Ergebnisse wurden bislang nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.