Flughafen Halle/Leipzig

Sammelabschiebung nach Afghanistan von Flughafen Leipzig-Halle (Sebastian Willnow/dpa)

Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, wurden 23 Männer mit einem Charterflugzeug in die afghanische Hauptstadt Kabul gebracht. Es handelte sich demnach größtenteils um Personen, die wegen schwerer Vergehen wie Sexualdelikten oder Körperverletzungen verurteilt wurden. Über die Hintergründe der anderen Abgeschobenen wurden keine Angaben gemacht. Bundesinnenminister Dobrindt hatte aber vor einiger Zeit erklärt, dass künftig nicht mehr nur Straftäter und Gefährder, sondern auch andere Ausreisepflichtige rückgeführt würden.

An dem Flughafen gab es eine Demonstration von rund 50 Personen. Ein Sprecher sagte, im von den Taliban regierten Afghanistan drohten den abgeschobenen Menschen Folter oder sogar der Tod. Auch die Grünen und die Linke kritisierten die Abschiebungen in das Land und die damit verbundenen Kontakte der Bundesregierung zu den Taliban. Diese würden damit aufgewertet, wird argumentiert.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.