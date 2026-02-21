Start für "Ostdeutsche Allgemeine Zeitung" (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Sie trägt den Namen „Ostdeutsche Allgemeine Zeitung”. Sie erscheint freitags in gedruckter Form mit einer Auflage von zunächst 43.000 Exemplaren und ist unter der Woche online verfügbar. Verleger Holger Friedrich, der auch die „Berliner Zeitung” und den „Berliner Kurier” herausgibt, spricht davon, ein „Leitmedium für Ostdeutschland” schaffen zu wollen. Die OAZ tritt demnach gegen Stigmatisierung an und setzt sich für einen Diskurs auf Augenhöhe in Politik und Medien ein.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.