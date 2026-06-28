Hitzewelle

Hitze in Deutschland: Ein Mann geht mit einem Sonnenschirm spazieren. (picture alliance / dpa / Thomas Warnack)

Der Deutsche Wetterdienst maß heute Nachmittag in Neißemünde im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree den vorläufigen Höchstwert von 41,7 Grad. Am Freitag waren im Saarland 41,3 Grad gemessen worden, gestern in Sachsen-Anhalt 41,5 Grad. Die Hitze sorgte auch für vorher nie gemessene Temperaturen in der Nacht. So wurde es im ostsächsischen Kubschütz nicht kühler als 29,4 Grad. Alle Werte müssen noch bestätigt werden.

Neue Höchstwerte gab es auch in anderen europäischen Staaten, wie etwa in Tschechien mit 41,1 Grad. In der Schweiz war es mit 39 Grad noch nie so heiß in einem Juni. In Dänemark wurde nördlich von Aarhus mit 37 Grad ein Hitzerekord gemessen. In Polen wurde mit 40,5 Grad Celsius ein neuer Hitzerekord verzeichnet. Europaweit führt das Extremwetter zu vermehrten Todesfällen. Frankreich etwa verzeichnet seit Mittwoch etwa 1.000 zusätzliche Todesfälle im Vergleich zu den Vormonaten. Nach Angaben der französischen Gesundheitsbehörde starben vor allem ältere Menschen ab 65 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.