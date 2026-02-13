Russischer Angriffskrieg

Laut Kreml soll es nächste Woche weitere Gespräche über ein Ende des Krieges in der Ukraine geben. (AFP / HECTOR RETAMAL)

Wie das russische Präsidialamt mitteilte, sollen sie am 17. und 18. Februar in Genf stattfinden. Erste Gespräche unter der Vermittlung der USA waren im Januar und Anfang Februar in Abu Dhabi geführt worden. Sie brachten keine konkreten Ergebnisse.

Durch russische Angriffe auf die Ukraine wurden seit der Nacht nach Behördenangaben mindestens sieben Menschen getötet. In Kramatorsk im Osten des Landes wurde ein Wohnhaus getroffen. Allein dort starben vier Menschen. In Odessa am Schwarzen Meer trafen Drohnen mehrere Wohn- und Industriegebäude, Hafenanlagen, das Eisenbahnnetz und die Energieinfrastruktur. Weitere russische Attacken wurden aus den Regionen Charkiw und Saporischschja gemeldet.

