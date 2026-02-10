Tarifkonflikt

Betroffen sind vor allem Universitätskliniken, Straßenbauverwaltungen und IT-Dienstleister. In einigen Bundesländern soll es zudem Warnstreiks an Kitas und Schulen geben. In Nordrhein-Westfalen müssen fünf Tunnel vorübergehend gesperrt werden, weil sich auch Mitarbeiter im Kontrollraum des zuständigen Landesbetriebes an den Aktionen beteiligen wollen. Vielerorts sind Kundgebungen geplant. Verdi und Beamtenbund fordern sieben Prozent, monatlich jedoch mindestens 300 Euro mehr Geld. Die Arbeitgeber hatten zunächst ein Eckpunkte-Papier mit zahlreichen Einzel-Vorschlägen vorgelegt.
Morgen gehen die Tarifverhandlungen in Potsdam in die dritte und bisher letzte vereinbarte Runde.
Diese Nachricht wurde am 10.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.