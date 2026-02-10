Tarifkonflikt

Sie folgten damit einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi und des Beamtenbundes dbb. In Baden-Württemberg sind alle Landeseinrichtungen betroffen, darunter Universitäten, Hochschulen, Studierendenwerke, der Stuttgarter Zoo Wilhelma, Museen und Behörden. In Bayern legten vor allem die Angestellten der sechs Unikliniken ihre Arbeit nieder. In Nordrhein-Westfalen findet in Düsseldorf eine Großdemonstration statt. Vom Warnstreik betroffen sind dort Schulen, Unikliniken, Polizeidienststellen, Justizbehörden sowie die Landesverwaltung. In Thüringen streikten vor allem Lehrkräfte und Kita-Mitarbeiterinnen - und mitarbeiter.
Verdi und Beamtenbund fordern vor der morgen beginnenden dritten Verhandlungsrunde sieben Prozent, monatlich jedoch mindestens 300 Euro mehr Geld. Die Arbeitgeber hatten zunächst ein Eckpunkte-Papier mit zahlreichen Einzel-Vorschlägen vorgelegt.
