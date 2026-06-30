Nach WM-Aus

Endgültiges Ende: Manuel Neuer. (IMAGO / Laci Perenyi / IMAGO / Laci Perenyi)

Im "Sportschau"-Interview antwortete der Nationaltorhüter auf die Frage, ob das Sechzehntelfinale gegen Paraguay sein letztes Länderspiel gewesen sei, erwartungsgemäß und knapp mit "Ja".

Bereits nach der EM 2024 hatte der inzwischen 40-Jährige seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Neuer jedoch vor der WM 2026 wieder als Nummer eins zurückgeholt. Die Entscheidung hatte im Vorfeld des Turniers vor allem aufgrund der kurzfristigen Degradierung von Oliver Baumann für Diskussionen gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.