Katholische Kirche

Heiner Wilmer (links), neuer Bischof von Münster, nimmt von seinem Vorgänger Felix Genn, der 2025 in den Ruhestand gegangen ist, den Bischofsstab entgegen. (Bernd Thissen / dpa)

Wilmer war bisher Bischof von Hildesheim. Er ist zugleich der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Papst Leo XIV. hatte ihn im März zum Nachfolger von Felix Genn ernannt, der im vergangenen Jahr aus Altersgründen ausgeschieden war. In seiner Predigt rief Wilmer dazu auf, bei Machtmissbrauch und Gewalt nicht wegzusehen, die Wahrheit auszuhalten und an der Seite der Verwundeten zu stehen.

Der neue Bischof steht dem größten deutschen Bistum vor, es zählt 1,6 Millionen Mitglieder. Neben dem Münsterland, Teilen des Niederrheins und dem Nordrand des Ruhrgebiets gehören auch Teile von Niedersachsen zum Bistum.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.