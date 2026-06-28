US-Präsident Trump nominierte für den Direktorenposten den ehemaligen Staatspolizisten Lance Schroyer. Der Präsident forderte den Senat im Kongress auf, der Personalie zuzustimmen.
Schroyer stammt aus dem US-Bundesstaat Oklahoma. Gegenwärtig ist er als Berater im Heimatschutzministerium tätig. Der Posten an der ICE-Spitze wurde frei, nachdem vor Monaten bekanntgeworden war, dass der kommissarische Direktor Lyons zurücktreten will. Die ICE-Behörde spielt eine zentrale Rolle bei Trumps verschärftem Vorgehen gegen Einwanderer.
Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.