Die Zentrale der Bahn in Berlin (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Ardan Fuessman)

Im Fernverkehr gibt es insgesamt 14 neue Sprinter-Verbindungen, die auf bestimmten Strecken mit weniger Stopps deutlich schneller unterwegs sind als herkömmliche Verbindungen. Von Berlin nach Stuttgart dauert es dadurch nur noch 4 Stunden und 45 Minuten - das ist rund eine Stunde schneller. Auch zwischen Berlin und München sowie Hamburg und Frankfurt am Main kommen neue Sprinter-Verbindungen zum Einsatz. Einzelne schwach nachgefragte Verbindungen in der Fläche fallen hingegen weg.

Angesichts der hohen Unpünktlichkeit im Fernverkehr hat die Deutsche Bahn davon abgesehen, die Ticketpreise im kommenden Jahr anzuheben.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.