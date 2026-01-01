In dem von Kronprinz Mohammed Bin-Salman regierten Saudi-Arabien ist die Zahl der Hinrichtungen erneut gestiegen. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Saudi Press Agency)

Beobachter erklären den erneut starken Anstieg mit dem vor einigen Jahren begonnenen "Krieg gegen Drogen" in dem Königreich. Allein im Zusammenhang mit Drogendelikten wurde die Todesstrafe bei 243 Menschen angewendet. Saudi-Arabien ist einer der wichtigsten Märkte für die synthetische Aufputschdroge Captagon. Laut der in Berlin ansässigen Menschenrechtsorganisation European Saudi Organisation for Human Rights zeigen die erneut hohen Zahlen bei den Hinrichtungen, dass die Versprechen von Reformen und Verbesserungen bei den Menschenrechten durch Kronprinz Bin Salman keinerlei Wert hätten.

Saudi-Arabien gehört zu den Ländern, in denen weltweit am häufigsten die Todesstrafe verhängt wird. Mehr Exekutionen gibt es laut Menschenrechtsorganisationen nur in China und dem Iran.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.