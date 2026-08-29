Der neue norwegische König Haakon VIII. (picture alliance / Heiko Junge / Pool NTB Scanpix via AP / Heiko Junge)

In einer im Fernsehen übertragenen Ansprache würdigte der 53-Jährige den verstorbenen Monarchen und betonte, dass es nun seine Aufgabe sei, präsent zu sein und den Menschen in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen zuzuhören. Er glaube an ein Norwegen, in dem es Platz für alle gebe.

Haakon wird kommenden Dienstag vor dem Parlament in Oslo einen Eid auf die Verfassung ablegen. Gekrönt werden er und seine Frau, Königin Mette-Marit, nicht. Die entsprechende Zeremonie wurde in Norwegen 1908 abgeschafft.

Haakons Vater, Harald V., war am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.