Ab dem Mittag findet das Oktoberfest in München statt. (Archivbild) (dpa / Matthias Balk)

Am Mittag wird zum ersten Mal der neue Oberbürgermeister Krause von den Grünen den traditionellen Fassanstich vornehmen. Neu ist auch der Einsatz von KI-Kameras. Die Veranstalter wollen so rechtzeitig zu große Menschenansammlungen identifizieren und gegebenenfalls frühzeitig das Gelände sperren können.

Das Oktoberfest gilt als das größte Volksfest weltweit. Es findet zum 191. Mal statt und dauert bis zum 4. Oktober. Mehr als sechs Millionen Besucher werden erwartet.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.