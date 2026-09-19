Ab dem Mittag findet das Oktoberfest in München statt. (Archivbild) (dpa / Matthias Balk)

Am Mittag wird zum ersten Mal der neue Oberbürgermeister Krause von den Grünen den traditionellen Fassanstich vornehmen. Bereits vor Öffnung des Festgeländes um neun Uhr hatten sich lange Schlangen gebildet. Um den Ansturm auf die Zelte zu entzerren, wurden die Besucher nur schubweise durch den Haupteingang gelassen. Das Oktoberfest gilt als das größte Volksfest weltweit. Es findet zum 191. Mal statt und dauert bis zum 4. Oktober. Mehr als sechs Millionen Besucher werden erwartet.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.