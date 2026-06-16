NRW-Staatskanzlei

Im Beisein des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Wüst und Vertretern der niedersächsischen Landesregierung versprach Heiner Wilmer, die Regierung zu achten und Schaden vom Gemeinwohl abzuwenden. Der Treueid ist laut Staatskirchenvertrag vorgesehen.
Wilmer, der seit Anfang des Jahres Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist, wird am Sonntag offiziell im St.-Paulus-Dom zu Münster in sein Amt eingeführt. Zuvor war er Bischof von Hildesheim in Niedersachsen.
Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.