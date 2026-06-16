NRW-Staatskanzlei
Neuer Münsteraner Bischof legt Eid ab - Amtseinführung am Sonntag

Der neue Bischof von Münster hat in der Düsseldorfer Staatskanzlei seinen Eid auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung geleistet.

    Heiner Wilmer (M), Bischof von Münster, legt bei seiner Vereidigung in der Staatskanzlei neben Hendrik Wüst (r, CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, seine Hand auf eine Bibel.
    Bischof von Münster - Vereidigung in NRW-Staatskanzlei (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)
    Im Beisein des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Wüst und Vertretern der niedersächsischen Landesregierung versprach Heiner Wilmer, die Regierung zu achten und Schaden vom Gemeinwohl abzuwenden. Der Treueid ist laut Staatskirchenvertrag vorgesehen.
    Wilmer, der seit Anfang des Jahres Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist, wird am Sonntag offiziell im St.-Paulus-Dom zu Münster in sein Amt eingeführt. Zuvor war er Bischof von Hildesheim in Niedersachsen.
    Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.