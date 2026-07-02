Bei einem nächtlichen russischen Angriff auf Kiew sind mehrere Menschen getötet worden. (picture alliance / AP Photo / Danylo Antoniuk)

Bei stundenlangem Beschuss seien mindestens neun Menschen getötet und Dutzende verletzt worden, teilten ukrainische Behörden mit. Die Angriffe hätten mehrere Wohnhäuser getroffen. Kiews Bürgermeister Klitschko rief die Bewohner auf, weiter in Schutzräumen zu bleiben. Auch aus anderen ukrainischen Städte wurde Luftalarm gemeldet.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, man habe bei den Angriffen ballistische Raketen und Langstreckenwaffen eingesetzt. Dabei habe es sich um eine Reaktion auf ukrainische Attacken in den vergangenen Tagen gehandelt.

Beobachter werten die russischen Luftangriffe auf ukrainische Städte auch als Zeichen dafür, dass die russische Armee an der Front keine Fortschritte mehr erziele und hohe Verluste erleide.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.