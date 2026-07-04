"Entry-Exit-System"

Ein Airbus A380 am Frankfurter Flughafen Fraport (Symbolbild) (picture alliance / Daniel Kubirski | Daniel Kubirski)

Der europäische Flughafenverband berichtet von verpassten Anschlussflügen, weil Passagiere bis zu fünf Stunden lang anstehen mussten. Mit dem neuen System EES werden seit Oktober die Grenzkontrollen in Europa schrittweise modernisiert. Bürger aus dem Nicht-Schengen-Raum benötigen eine zeitaufwendige biometrische Erfassung durch Foto oder Fingerabdruck beim ersten Eintritt in die EU. Das System soll der Terror- und Kriminalitätsabwehr dienen.

Der europäische Flughafenverband ACI verlangt nun, dass Mitgliedstaaten zumindest in den Hauptreisemonaten Juli und August die Kontrollen vollständig aussetzen dürfen. Zudem müssten digitale Lösungen wie eine Vorbereitungs-App schnellstens vorangetrieben werden.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.