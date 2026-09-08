"Within Your Gates"

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Neues Forum in Jerusalem soll neue Impulse für Frieden im Nahen Osten liefern

In Jerusalem soll ein ins Leben gerufenes Wissenschaftsforum neue Impulse für die Annäherung von Israelis und Palästinensern im Nahostkonflikt setzen.

    Die Altstadt der heiligen Stadt Jerusalem (Israel) mit dem Tempelberg und dem Felsendom
    Jerusalems historische Altstadt (picture alliance / Jens Büttner)
    Es werde Fachleute verschiedener Disziplinen und Religionen zusammenbringen, erklärte der Lateinische Patriarch von Jerusalem, das Oberhaupt der römisch-katholischen Christen in der Region, Kardinal Pizzaballa, zur Eröffnung. Ziel ist demnach vor allem, die unterschiedlichen Narrative und Auseinandersetzungen über die für Juden, Christen und Muslime wichtige Stadt zu verstehen und - wo nötig - zu korrigieren. Zurzeit würden viele alles ablehnen, was nicht zur eigenen Geschichte und Identität passe. Wenn sich das aufbrechen ließe, so die Idee, entstünde ein besseres Verständnis der Situation, was eines Tages zum Frieden führen könnte.
    Jerusalem ist seit Jahrhunderten umkämpft. Zurzeit steht sie im Mittelpunkt des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern.
    Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.