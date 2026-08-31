Neues Weltraumteleskop "Nancy Grace Roman" gestartet

Das Nancy Grace Roman-Weltraumteleskopsoll im Infrarotbereich das All erforschen. (NASA)

Es startete an Bord einer "Falcon Heavy"-Rakete der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. In etwa einem Monat soll das Teleskop seine rund 1,6 Millionen Kilometer von der Erde entfernte Umlaufbahn erreichen und etwa Anfang 2027 erste Bilder schicken. Das Gesamtbudget der Mission liegt bei mehr als vier Milliarden Dollar. Astronomen sollen mit dem Teleskop nach Angaben der Nasa etwa Exoplaneten, explodierende Sterne und Schwarze Löcher erforschen können

Über 500 Terabyte Daten pro Jahr

Das "Nancy Grace Roman" funktioniert ähnlich wie das altbekannte "Hubble"-Teleskop, das bereits 1990 gestartet war und inzwischen altersbedingt nur noch eingeschränkt funktionsfähig ist - allerdings deutlich schneller und leistungsstärker. Zum Vergleich: Für die Beobachtungen, die es in einem Monat durchführen kann, würde "Hubble" nach Angaben von Nasa-Wissenschaftlern ein Jahrhundert brauchen. "Hubble" hat in mehr als 35 Jahren rund 400 Terabyte an Daten gesammelt - vom "Nancy Grace Roman" erwarten die Wissenschaftler mehr als 500 Terabyte pro Jahr.

Als Ergänzung zu "Hubble" war Ende 2021 bereits das "James Webb Space Telescope" gestartet. Es ist nach einem früheren Nasa-Chef benannt und arbeitet in anderen Frequenzbereichen als die beiden anderen Geräte.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.