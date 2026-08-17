Magdeburg-Cochstedt
Neues Zentrum für Drohnen-Sicherheit wird an Testflughafen in Sachsen-Anhalt eröffnet

In Sachsen-Anhalt wird heute ein nationales Technologiezentrum für Drohnensicherheit eröffnet.

    Sachsen-Anhalt, Cochstedt: Ein Optisches Trackingsystem für die Ortung von Drohnen mit Multispektralkameras arbeitet auf dem Flughafen Cochstedt.
    Erprobungszentrum für Drohnen in Cochstedt (Jan Woitas / dpa)
    An der Einweihung am Flughafen Magdeburg-Cochstedt nehmen unter anderem Bundesinnenminister Dobrindt und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze teil. Am Standort sollen künftig Drohnen-Technologien erforscht, entwickelt und unter realistischen Bedingungen erprobt werden. Angebunden ist es an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
    Hintergrund ist die wachsende Zahl sogenannter hybrider Angriffen in Verbindung mit Spionage- oder Sprengstoff-Drohnen. Als Reaktion wurde bereits ein gemeinsames Drohnenabwehrzentrum von Bund und Ländern eingerichtet.
    Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.