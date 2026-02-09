Prozess in Paris

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, Demonstranten mit Schlagstöcken und Fußtritten traktiert zu haben - und zwar auch solche, die sich nicht gewalttätig verhalten hatten. Die Proteste an jenem Tag im Dezember 2018 waren von Ausschreitungen geprägt. Es gab 263 Verletzte, darunter 23 Sicherheitskräfte. Demonstranten beschädigten den Pariser Triumphbogen.
Zum Auftakt des Prozesses ordnete das Gericht an, dass die Beamten der Bereitschaftspolizei CRS nicht in Uniform vor Gericht erscheinen dürfen, was acht der Angeklagten zunächst getan hatten.
Die Gelbwesten-Proteste richteten sich gegen hohe Lebenshaltungskosten und soziale Ungleichheit.
Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.