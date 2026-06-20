Ein Blitz schlug während einer Veranstaltung auf einem Sportplatz ein, wie die Polizei mitteilte. Dort hatten mehrere Menschen gezeltet. Sechs Personen mussten den Angaben zufolge im Krankenhaus behandelt werden.
Auch aus anderen Teilen Deutschlands wurden teils schwere Unwetter gemeldet. Dabei kam es etwa in Mannheim oder im brandenburgischen Neuruppin zu Schäden durch umgestürzte Bäume und überflutete Straßen. Auch für heute erwartet der Deutsche Wetterdienst wieder stärkere Gewitter.
Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.