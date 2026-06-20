Gewitter in Baden-Württemberg: Ein Blitz östlich von Freudenstadt (picture alliance / onw-images / Alexander Wolf)

Im baden-württembergischen Rastatt wurden bei einem Gewitter neun Menschen verletzt. Laut Polizei schlug ein Blitz auf einem Sportplatz ein. Dort hatten mehrere Menschen gezeltet. Sechs Personen mussten den Angaben zufolge im Krankenhaus behandelt werden. In Schleswig-Holstein, südlich von Flensburg, wurde ein Festival zwischenzeitlich geräumt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurden 13 Menschen bei einem Sturm leicht verletzt.

Auch aus anderen Teilen des Landes wurden teils schwere Unwetter gemeldet. In Rheinland-Pfalz gab es an mehreren kleinen Flüssen plötzliche Hochwasser. In Mannheim oder im brandenburgischen Neuruppin gab es Schäden durch umgestürzte Bäume und überflutete Straßen. Auch für heute erwartet der Deutsche Wetterdienst wieder stärkere Gewitter.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.